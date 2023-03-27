У розвідці показали, як снайпери знищують росіян під Бахмутом (відео)

На відео видно, як снайпери ГУР виявляють росіян, наводять приціл та майстерно знищують ворогів один за одним.

Нагадаємо, що раніше Сили спецоперацій показували нічну роботу снайперів під Бахмутом.

Окрім того, спецпризначенці СБУ показали, як знищили екіпаж БТР й піхоту за допомогою FPV-дрону.

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