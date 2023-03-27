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У розвідці показали, як снайпери знищують росіян під Бахмутом (відео)

Ілюстративне фото: у розвідці показали, як снайпери знищують росіян під Бахмутом (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів під Бахмутом. Снайпери очікують, виявляють та ліквідовують ворогів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

На відео видно, як снайпери ГУР виявляють росіян, наводять приціл та майстерно знищують ворогів один за одним.

Нагадаємо, що раніше Сили спецоперацій показували нічну роботу снайперів під Бахмутом.

Окрім того, спецпризначенці СБУ показали, як знищили екіпаж БТР й піхоту за допомогою FPV-дрону.

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