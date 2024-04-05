У розвідці Естонії відповіли на слова Лукашенка про "підготовку до війни"

"У світлі наявних на сьогоднішній день даних, можна сказати, що це скоріше пропаганда. Ми не бачимо, щоб білоруські збройні сили перебували в стані бойової готовності і мали підготовку, необхідну для приєднання до російського наступу в Україні", - сказав Ківісельг.

Очільник розвідцентру наголосив, що білоруське суспільство, імовірно, буде виступати проти такого розвитку подій, який може істотно послабити режим Лукашенка.

"Тому наразі я не вважаю це ймовірним", - додав військовий.