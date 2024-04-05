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В разведке Эстонии ответили на слова Лукашенко о "подготовке к войне"

Архивное фото: в разведке Эстонии ответили на слова Лукашенко о "подготовке к войне" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко о подготовке "страны к войне" являются пропагандой.

Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"В свете имеющихся на сегодняшний день данных, можно сказать, что это скорее пропаганда. Мы не видим, чтобы белорусские вооруженные силы находились в состоянии боевой готовности и имели подготовку, необходимую для присоединения к российскому наступлению в Украине", - сказал Кивисельг.

Глава разведцентра подчеркнул, что белорусское общество, вероятно, будет выступать против такого развития событий, которое может существенно ослабить режим Лукашенко. 

"Поэтому пока я не считаю это вероятным", - добавил военный.

Что предшествовало

На днях Лукашенко сказал, что Беларусь "не хочет воевать", однако готовится к этому. По его словам, в Беларуси продолжается подготовка соответствующих подразделений. В том же числе поставляются различные виды вооружений и техники.

Он добавил, что критика со стороны "недружественных стран" означает то, что Беларусь якобы "делает все правильно". Также он подчеркнул, что его стране никому и ничем не угрожает.

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