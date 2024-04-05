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У розвідці Естонії відповіли на слова Лукашенка про "підготовку до війни"

П'ятниця 05 квітня 2024 21:27
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У розвідці Естонії відповіли на слова Лукашенка про "підготовку до війни" Архівне фото: у розвідці Естонії відповіли на слова Лукашенка про "підготовку до війни" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Заява білоруського диктатора Олександра Лукашенка про підготовку "країни до війни" є пропагандою.

Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"У світлі наявних на сьогоднішній день даних, можна сказати, що це скоріше пропаганда. Ми не бачимо, щоб білоруські збройні сили перебували в стані бойової готовності і мали підготовку, необхідну для приєднання до російського наступу в Україні", - сказав Ківісельг.

Очільник розвідцентру наголосив, що білоруське суспільство, імовірно, буде виступати проти такого розвитку подій, який може істотно послабити режим Лукашенка.

"Тому наразі я не вважаю це ймовірним", - додав військовий.

Що передувало

Днями Лукашенко сказав, що Білорусь "не хоче воювати", проте готується до цього. За його словами, у Білорусі триває підготовка відповідних підрозділів. У тому ж числі поставляються різні види озброєнь і техніки.

Він додав, що критика з боку "недружніх країн" означає те, що Білорусь нібито "робить все правильно". Також він підкреслив, що його країні нікому і нічим не загрожує.

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Олександр Лукашенко Білорусь Естонія
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