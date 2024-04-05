В разведке Эстонии ответили на слова Лукашенко о "подготовке к войне"

Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"В свете имеющихся на сегодняшний день данных, можно сказать, что это скорее пропаганда. Мы не видим, чтобы белорусские вооруженные силы находились в состоянии боевой готовности и имели подготовку, необходимую для присоединения к российскому наступлению в Украине", - сказал Кивисельг.

Глава разведцентра подчеркнул, что белорусское общество, вероятно, будет выступать против такого развития событий, которое может существенно ослабить режим Лукашенко.

"Поэтому пока я не считаю это вероятным", - добавил военный.