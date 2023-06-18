В розвідці Естонії оцінили втрати західної техніки ЗСУ в нинішніх боях

За словами Гросберга, західна техніка краще захищає наших воїнів й навіть якщо вона виходить з ладу - екіпажі часто виживають й уникають серйозних поранень.

Також начальник розвідувального центру Сил оборони Естонії зауважив, що українські підрозділи, які готували протягом останніх шести місяців - не брали участі в останніх бойових діях.

Контрнаступ Збройних сил України

У перші тижні літа українські війська посилили наступальні дії на сході та південному сході України. ЗСУ вдалося звільнити сім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях:

Лобкове;

Левадне;

Новодарівка;

Ненудне;

Сторожове;

Макарівка;

Благодатне

Варто зауважити, що ворог регулярно вдається до поширення фейків, серед яких, наприклад "великі втрати ЗСУ" й "знищення техніки Заходу". Українська сторона регулярно заперечує вкиди росіян.