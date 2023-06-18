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В разведке Эстонии оценили потери западной техники ВСУ в нынешних боях

Фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные в нынешних боях потеряли менее 10% техники, которую передали страны-союзники. Показатель может возрасти, поскольку потери являются неизбежным следствием наступательных действий.

Об этом рассказал начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По словам Гросберга, западная техника лучше защищает наших воинов и даже если она выходит из строя - экипажи часто выживают и избегают серьезных ранений.

Также начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии отметил, что украинские подразделения, которые готовили в течение последних шести месяцев - не участвовали в последних боевых действиях.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

В первые недели лета украинские войска усилили наступательные действия на востоке и юго-востоке Украины. ВСУ удалось освободить семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях:

  • Лобково;
  • Левадное;
  • Новодаровка;
  • Ненудное;
  • Сторожевое;
  • Макаровка;
  • Благодатное

Стоит заметить, что враг регулярно прибегает к распространению фейков, среди которых, например, "большие потери ВСУ" и "уничтожение техники Запада". Украинская сторона регулярно отрицает вбросы россиян.

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