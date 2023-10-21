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У розвідці Британії пояснили, що ховається за словами Путіна про МіГи над Чорним морем

Україна, Субота 21 жовтня 2023 09:41
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У розвідці Британії пояснили, що ховається за словами Путіна про МіГи над Чорним морем Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Заява диктатора Володимира Путіна про патрулювання МіГів з "Кинжалами" над Чорним морем не виходить за межі звичної російської риторики - свого роду демонстрація можливостей РФ виробляти зброю.

Таку оцінку дали у Міністерстві оборони Британії, пише РБК-Україна з посиланням на Twitter відомства.

"Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором і водночас репрезентує дії Росії як необхідні для захисту держави", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як наголошують у відомстві, конкретну згадку Путіним ракети "Кинжал" та її можливостей "майже напевно" було зроблено "з метою стратегічного обміну повідомленнями", щоб продемонструвати, що Росія, як і раніше, здатна виробляти і експлуатувати нещодавно розроблену зброю, незважаючи на війну, що триває в Україні.

Заява Путіна

Після того, як українські військові провели низку операцій у Чорному морі, російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські винищувачі МіГ-31К будуть патрулювати небо над Чорним морем.

Водночас авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап в коментарі РБК-Україна заявив, що заяви російського диктатора Володимира Путіна про патрулювання - це залякування. Такої ж думки притрумуються і в ВМС України.

При цьому військовий експерт, полковник Владислав Селезньов вважає, що у випадку, якщо кщо Росія "перетягне" винищувачі МіГ-31 з "Кінжалами" для патрулювання повітряного простору над Чорним морем, в Україні збільшиться кількість загроз, а відповідно, і тривог.

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Володимир Путін Російська Федерація
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