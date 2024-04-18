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Розвідники знищили техніку та польовий склад РФ на Запорізькому напрямку (відео)

Україна, Четвер 18 квітня 2024 09:50
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Розвідники знищили техніку та польовий склад РФ на Запорізькому напрямку (відео) Фото: ГУР завдало значних втрат РФ за дві доби на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники знищили до десяти одиниць техніки та польовий склад російських військових. Такі результати ГУР показало лише за дві доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"Горять "УАЗи" і "КамАЗи", пікап з туреллю (турельна установка, - ред), бензовоз - українська земля очищається від російського заліза", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ГУР так ефективно відпрацював спецпідрозділ ГУР МО України "Кабул 9".

"Загалом за дві доби роботи на Запорізькому фронті розвідники виявили та знищили дев’ять одиниць військового транспорту та польовий склад боєприпасів загарбників", - додали спецпризначенці.

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. До того ж, підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному складу боєприпасів та одному іншому важливому об’єкту противника.

Що стосується чисельних втрат, то за добу ЗСУ знищили 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 456 960 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 автомобіль та 13 артсистем.

Нагадаємо, 17 квітня на аеродромі "Кряж", який розташований у Самарі Російської Федерації, було знищено радянський багатоцільовий вертоліт Мі-8.

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