Розвідники знищили об'єкти оператора окупантів "Фенікс" у Донецькій області (відео)

Українські розвідники знищили об'єкти російського оператора зв'язку "Фенікс". Також пошкоджені та зруйновані кілька об'єктів логістики у самій РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
"На тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фенікс", який використовують російські загарбники", - йдеться у повідомленні.
Крім того, пожежа виникла на обладнанні для стільникового зв’язку на території Ленінградської області РФ та поплавила його.
Також вогонь зруйнував три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у Ярославській області.
"Ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії - важливий процес, який не припиняється", - констатували у ГУР.
Сили оборони України постійно проводять операції, які націлені на підрив логістики росіян, також постійно проводяться атаки на НПЗ і склади.
Зокрема, тільки за останню добу Сили оборони завдали кілька ударів по важливих об'єктах РФ, зокрема по складах і пункту управління дронів РФ.
До того ж, днем раніше Сили оборони вразили склад зберігання "Шахедів" в Орловській області. Семеро окупантів були поранені, двох ліквідовано.
Нагадаємо, ще у 2019 році в Донецьку підірвали вишку оператора зв'язку окупантів "Фенікс". Додамо, що цей оператор мобільного зв'язку створений окупантами на базі розграбованого обладнання українських компаній "Київстар" і "Лайф".
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