Розвідники знищили об'єкти оператора окупантів "Фенікс" у Донецькій області (відео)

"На тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фенікс", який використовують російські загарбники", - йдеться у повідомленні.

Пожежі на обладнанні та залізниці в Росії

Крім того, пожежа виникла на обладнанні для стільникового зв’язку на території Ленінградської області РФ та поплавила його.

Також вогонь зруйнував три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у Ярославській області.

"Ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії - важливий процес, який не припиняється", - констатували у ГУР.