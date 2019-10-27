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В оккупированном Донецке взорвали вышку местного оператора связи

Новости » Происшествия    27.10.2019 - 14:22
В оккупированном Донецке взорвали вышку местного оператора связи
Фото: вышка связи (из открытых источников)

Из-за этого у жителей возникают проблемы со связью

В оккупированном Донецке взорвали вышку связи местного мобильного оператора "Феникс", из-за чего у пользователей начали появляться проблемы со связью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщили местные телеграм-каналы, вышка была взорвана в Пролетарском районе Донецка.

"По нашей информации в результате диверсии (взрыва) в Пролетарском районе Донецка повреждена вышка связи оператора "Феникс", - говорится в сообщении.

Позже пропагандист "ДНР" Даниил Безсонов продублировал это сообщение.

"Около 10 утра в Пролетарском районе Донецка противником была совершена диверсия - взорвана одна из вышек сотовой связи "Феникс". Жертв среди мирного населения нет. Правоохранительные органы работают на месте происшествия", - написал представитель оккупантов.

Так называемое "министерство связи "ДНР" предупредило жителей Донецка, что в результате подрыва вышки у абонентов возможна деградация сервисов мобильной связи.

Отметим, оператор мобильной связи "Феникс" создан оккупационными властями "ДНР" на базе разграбленного оборудования украинский компаний "Киевстар" и "Лайф".

Напомним, ранее в Житомире арестовали женщину, которая помогала боевикам "ДНР". Она собирала и передавала сведения разведывательного характера о дислокации украинской армии.

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