Розвідники знищили бронетехніку росіян в районі Покровська і під Запоріжжям (відео)

Українські розвідники знищили три російські броньовані машини "Тигр", дві БМП та танки. Операції були проведені в районі Покровська і у Запорізькій області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ГУР.
Так, бійці підрозділу "Крила", що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, знищують бронетехніку, транспорт, вогневі позиції та особовий склад російських загарбників.
"На відео - результати бойової роботи на фронті в районі Покровська на Донеччині та в Запорізькій області", - зазначають в ГУР.
Зокрема, розвідники спалили три російські броньовані машини "Тигр", дві БМП, знищили та уразили три ворожі танки Т-72.
"Також під гарячу руку майстрів FPV ГУР МО України потрапили вогневі позиції та укриття ворога, місця накопичення російських окупантів, транспортні засоби та військове обладнання", - додали у розвідці.
Ситуація на фронті залишається складною. Важкою обстановка є на Покровському напрямку. Так, за добу, 24 січня, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 88 штурмів окупантів у бік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Мирноград, Шевченко, Єлізаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлізаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.
Водночас, за даними Інститутуту вивчення війни, ЗСУ відбили раніше втрачені позиції під Торецьком. Разом з тим також фіксується просування російських окупантів поблизу Часового Яру, Курахового, Великої Новосілки та Торецька, а також в Курській області.
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