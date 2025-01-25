Розвідники знищили бронетехніку росіян в районі Покровська і під Запоріжжям (відео)

Так, бійці підрозділу "Крила", що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, знищують бронетехніку, транспорт, вогневі позиції та особовий склад російських загарбників.

"На відео - результати бойової роботи на фронті в районі Покровська на Донеччині та в Запорізькій області", - зазначають в ГУР.

Зокрема, розвідники спалили три російські броньовані машини "Тигр", дві БМП, знищили та уразили три ворожі танки Т-72.



"Також під гарячу руку майстрів FPV ГУР МО України потрапили вогневі позиції та укриття ворога, місця накопичення російських окупантів, транспортні засоби та військове обладнання", - додали у розвідці.