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Разведчики уничтожили бронетехнику россиян в районе Покровска и под Запорожьем (видео)

Фото: ГУР уничтожило бронетехнику россиян в районе Покровска и под Запорожьем (instagram com grec_company_group)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики уничтожили три российские бронированные машины "Тигр", две БМП и танки. Операции были проведены в районе Покровска и в Запорожской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Так, бойцы подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины, уничтожают бронетехнику, транспорт, огневые позиции и личный состав российских захватчиков.

"На видео - результаты боевой работы на фронте в районе Покровска в Донецкой области и в Запорожской области", - отмечают в ГУР.

В частности, разведчики сожгли три российские бронированные машины "Тигр", две БМП, уничтожили и поразили три вражеских танка Т-72.

"Также под горячую руку мастеров FPV ГУР МО Украины попали огневые позиции и укрытия врага, места накопления российских оккупантов, транспортные средства и военное оборудование", - добавили в разведке.

Ситуация на фронте

Ситуация на фронте остается сложной. Тяжелая обстановка сложилась на Покровском направлении. Так, за сутки, 24 января, на Покровском направлении ВСУ остановили 88 штурмов оккупантов в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Мирноград, Шевченко, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Зеленое, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Серебряное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное.

В то же время, по данным Института изучения войны, ВСУ отбили ранее утраченные позиции под Торецком. Вместе с тем также фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Часового Яра, Курахово, Великой Новоселки и Торецка, а также в Курской области.

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