Разведчики уничтожили бронетехнику россиян в районе Покровска и под Запорожьем (видео)

Так, бойцы подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины, уничтожают бронетехнику, транспорт, огневые позиции и личный состав российских захватчиков.

"На видео - результаты боевой работы на фронте в районе Покровска в Донецкой области и в Запорожской области", - отмечают в ГУР.

В частности, разведчики сожгли три российские бронированные машины "Тигр", две БМП, уничтожили и поразили три вражеских танка Т-72.



"Также под горячую руку мастеров FPV ГУР МО Украины попали огневые позиции и укрытия врага, места накопления российских оккупантов, транспортные средства и военное оборудование", - добавили в разведке.