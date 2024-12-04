Розвідники вдарили по замаскованих гарматах РФ комплексами "Сич" (відео)
Українські розвідники вдарили комплексами "Сич" по важливих об'єктах росіян на фронті. Мова про удари по гарматах, укриттях та засобах зв'язку окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
Так, українські ударно-розвідувальні безпілотні комплекси “Сич” продовжують нищити військові цілі ворога.
"На відео - успішні вогневі удари по замаскованих російських гарматах, укриттях окупантів та їхніх засобах зв’язку", - розповіли розвідники.
Як зазначають в ГУР, бойова робота операторів підрозділу "Крила", який входить до Департаменту активних дій ГУР МО України, продовжується.
Ситуація на фронті
За 3 грудня на лінії фронту загальна кількість бойових зіткнень зросла до 192. Найбільше ворог атакував на Покровському та Курахівському напрямках.
Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ відновили раніше втрачені позиції під Куп'янськом і просунулися в Курській області. Водночас фіксується просування російських загарбників поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки.
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