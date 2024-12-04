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Розвідники вдарили по замаскованих гарматах РФ комплексами "Сич" (відео)

Україна, Середа 04 грудня 2024 15:35
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Розвідники вдарили по замаскованих гарматах РФ комплексами "Сич" (відео) Фото: розвідники вдарили по замаскованих гарматах РФ комплексами "Сич" (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники вдарили комплексами "Сич" по важливих об'єктах росіян на фронті. Мова про удари по гарматах, укриттях та засобах зв'язку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Так, українські ударно-розвідувальні безпілотні комплекси “Сич” продовжують нищити військові цілі ворога.

"На відео - успішні вогневі удари по замаскованих російських гарматах, укриттях окупантів та їхніх засобах зв’язку", - розповіли розвідники.

Як зазначають в ГУР, бойова робота операторів підрозділу "Крила", який входить до Департаменту активних дій ГУР МО України, продовжується.

Ситуація на фронті

За 3 грудня на лінії фронту загальна кількість бойових зіткнень зросла до 192. Найбільше ворог атакував на Покровському та Курахівському напрямках.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ відновили раніше втрачені позиції під Куп'янськом і просунулися в Курській області. Водночас фіксується просування російських загарбників поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки.

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