Разведчики ударили по замаскированным пушкам РФ комплексами "Сыч" (видео)

Украинские разведчики ударили комплексами "Сыч" по важным объектам россиян на фронте. Речь про удары по пушкам, укрытиям и средствам связи оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

Как отмечают в ГУР, боевая работа операторов подразделения "Крылья", которое входит в Департамент активных действий ГУР МО Украины, продолжается.

"На видео - успешные огневые удары по замаскированным российским пушкам, укрытиям оккупантов и их средствам связи", - рассказали разведчики.

Ситуация на фронте

За 3 декабря на линии фронта общее количество боевых столкновений возросло до 192. Больше всего враг атаковал на Покровском и Кураховском направлениях.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ восстановили ранее утраченные позиции под Купянском и продвинулись в Курской области. Вместе с тем фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Торецка, Покровска и Великой Новоселки.

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