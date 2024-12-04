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Разведчики ударили по замаскированным пушкам РФ комплексами "Сыч" (видео)

Украина, Среда 04 декабря 2024 15:35
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Разведчики ударили по замаскированным пушкам РФ комплексами "Сыч" (видео) Фото: разведчики ударили по замаскированным пушкам РФ комплексами "Сыч" (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики ударили комплексами "Сыч" по важным объектам россиян на фронте. Речь про удары по пушкам, укрытиям и средствам связи оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Так, украинские ударно-разведывательные беспилотные комплексы "Сыч" продолжают уничтожать военные цели врага.

"На видео - успешные огневые удары по замаскированным российским пушкам, укрытиям оккупантов и их средствам связи", - рассказали разведчики.

Как отмечают в ГУР, боевая работа операторов подразделения "Крылья", которое входит в Департамент активных действий ГУР МО Украины, продолжается.

Ситуация на фронте

За 3 декабря на линии фронта общее количество боевых столкновений возросло до 192. Больше всего враг атаковал на Покровском и Кураховском направлениях.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ восстановили ранее утраченные позиции под Купянском и продвинулись в Курской области. Вместе с тем фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Торецка, Покровска и Великой Новоселки.

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