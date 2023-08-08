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Розвідники тестують на фронті новий український безпілотник SpyGun

Фото: розвідники тестують на фронті новий український безпілотник SpyGun (gur.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Українським розвідникам передали для тестування у зоні бойових дій новий безпілотник SpyGun після тилових випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міноборони України.

Як зазначається, безпілотник SpyGun призначений для глибинної розвідки, але за необхідності його можна використовувати й для коригування вогню.

У розвідці повідомили, що БПЛА створили українські інженери й проектувальники за ініціативи підприємця і волонтера Юрія Голика та тенісиста, а нині військовослужбовця ЗСУ Сергія Стаховського.

Комплекс складається з двох БПЛА та наземної станції управління. Завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 км.

Безпілотник SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють пленерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора.

  • Час польоту без посадки - 120-160 хв.
  • Максимальна висота польоту - 1500 м.
  • Робоча висота - 500-600 м.
  • Швидкість - 90 км/год.
  • Камери - курсова онлайн та GoPro.

Запис фото та відео здійснюється на бортовий носій.

Зазначено, що БПЛА SpyGun відносно недорогий та швидкий у виробництві з простим дизайном корпусу, що надає "Шпигуну" непомітності в небі під час роботи.

Виробництво дронів в Україні

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва. Він також розповів, що в Україні справжній бум виробництва дронів. Зокрема, через те, що уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки.

Також Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

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