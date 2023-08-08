Разведчики тестируют на фронте новый украинский беспилотник SpyGun

Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня.

В разведке сообщили, что БПЛА создали украинские инженеры и проектировщики по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, а ныне военнослужащего ВСУ Сергея Стаховского.

Комплекс состоит из двух БПЛА и наземной станции управления. Благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ самолет-разведчик способен работать на дальности до 50 км.

Беспилотник SpyGun оборудован системой автоматического возврата к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют пленировать выбранным маршрутом с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора.

Время полета без посадки - 120-160 мин.

Максимальная высота полета - 1500 м.

Рабочая высота - 500-600 м.

Скорость - 90 км/ч.

Камеры - курсовые онлайн и GoPro.

Запись фото и видео производится на бортовой носитель.

Отмечено, что БПЛА SpyGun относительно недорог и быстр в производстве с простым дизайном корпуса, что придает Шпиону незаметности в небе во время работы.

Производство дронов в Украине.

По словам министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства. Он также рассказал, что в Украине настоящий бум производства дронов. В частности, потому, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.

Также Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.