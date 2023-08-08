Разведчики тестируют на фронте новый украинский беспилотник SpyGun

Украинским разведчикам был передан для тестирования в зоне боевых действий новый беспилотник SpyGun после тыловых испытаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.
Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня.
В разведке сообщили, что БПЛА создали украинские инженеры и проектировщики по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, а ныне военнослужащего ВСУ Сергея Стаховского.
Комплекс состоит из двух БПЛА и наземной станции управления. Благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ самолет-разведчик способен работать на дальности до 50 км.
Беспилотник SpyGun оборудован системой автоматического возврата к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют пленировать выбранным маршрутом с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора.
Запись фото и видео производится на бортовой носитель.
Отмечено, что БПЛА SpyGun относительно недорог и быстр в производстве с простым дизайном корпуса, что придает Шпиону незаметности в небе во время работы.
Производство дронов в Украине.
По словам министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства. Он также рассказал, что в Украине настоящий бум производства дронов. В частности, потому, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.
Также Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.
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