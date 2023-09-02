Разведчики и спецназовцы уничтожили вблизи Сватово российские "Купол" и "Бук"

Украинские разведчики и спецназовцы уничтожили вражескую технику в Луганской области. Это произошло вблизи города Сватово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Бойцы ГУР Минобороны и воины отдельного отряда спецназначения "Омега" провели 30 августа успешную операцию на оккупированной части Луганской области.

Вблизи города Сватово защитники уничтовжили три единицы военной техники российских захватчиков:

станцию обнаружения целей 9С18 "Купол";

пуско-заряжающую установку ЗРК 9К37;

зенитно-ракетный комплекс "Бук".

"Вражескую военную технику обнаружили во время ее передвижения по грунтовым дорогам вне населенного пункта, после чего по целям нанесли удары дронами-камикадзе", - говорится в сообщении.

Потери российских войск

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне против Украины по меньшей мере 264 тысячи своих солдат. Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали 570 оккупантов.

При этом в России скрываю потери своих войск в войне, которую они называют "спецоперацией". Также неизвестны потери оккупационных военных формирований, в частности, ЧВК "Вагнера".

Напомним, аналитики ISW сообщили, что российские власти преследуют мигрантов, недавно получивших гражданство РФ, чтобы привлечь их для прохождения военной службы.

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