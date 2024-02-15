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Розвідники спалили російську РЛС на кордоні разом з обслугою

Фото: Російську РЛС спалили на кордоні з Україною (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Спецпризначенці групи ГУР Міноборони України "Гуси-9" завдали ударів по російській станції радіолокації "Каста-2Е2". Станцію спалили 13 лютого в районі російсько-українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки в Telegram.

"Внаслідок вогневого ураження російська "Каста-2Е2" виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат", - йдеться в повідомлені.

За даними розвідки, до удару українських розвідників радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України, а також над  Бєлгородською та, ймовірно, Курською та Воронезькою областями РФ.

"Каста-2Е2" - рухома трикоординатна РЛС дециметрового діапазону кругового огляду, призначена для:

  • контролю повітряного простору;
  • визначення координат;
  • розпізнавання повітряних цілей.

Станція здатна виявляти об’єкти на гранично малих висотах, визначати їхні трасові характеристики та передавати координати й параметри руху цілі  на систему управління ППО. Дальність виявлення - до 150 км.

Нагадаємо, однією з цілей спецоперації ГУР на мисі Тарханкут у Криму в серпні минулого року був радіолокаційний вузол РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2". Тоді під час рейду було знищено щонайменше 30 росіян, які обслуговували станції.

 

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ГУРВійна Росії проти України