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Разведчики сожгли российскую РЛС на границе вместе с обслугой

Фото: Российскую РЛС сожгли на границе с Украиной (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Спецназначенцы группы ГУР Минобороны Украины "Гуси-9" нанесли удары по российской радиолокационной станции "Каста-2Е2". Станцию сожгли 13 февраля в районе российско-украинской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки в Telegram.

"В результате огневого поражения российская "Каста-2Е2" выведена из строя, а обслуга РЛС понесла потери", - говорится в сообщении.

По данным разведки, до удара украинских разведчиков радиолокационный комплекс врага осуществлял мониторинг воздуха над Харьковской, Сумской областями Украины, а также над Белгородской и, вероятно, Курской и Воронежской областями РФ.

Каста-2Е2 - подвижная трехкоординатная РЛС дециметрового диапазона кругового обзора, предназначенная для:

  • контроля воздушного пространства;
  • определение координат;
  • распознавание воздушных целей.

Станция способна обнаруживать объекты на предельно малых высотах, определять их трассовые характеристики и передавать координаты и параметры движения цели в систему управления ПВО. Дальность обнаружения – до 150 км.

Напомним, одной из целей спецоперации ГУР на мысе Тарханкут в Крыму в августе прошлого года был радиолокационный узел РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". Тогда во время рейда было уничтожено не менее 30 русских, обслуживавших станции.

 

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