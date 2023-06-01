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Розвідники показали знищення ворога дронами на Бахмутському напрямку

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Четвер 01 червня 2023 14:09
Розвідники показали знищення ворога дронами на Бахмутському напрямку Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Бахмутському напрямку ворог перейшов до оборони. Тим часом наші аеророзвідники продовжують нищити росіян завдяки БПЛА.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

На відео можна побачити роботу аеророзвідників 24-ого окремого штурмового батальйону "Айдар". Військові продовжують працювати по ворогу, який ховається в окопах, дронами.

Ситуація на Бахмутському напрямку

"Ворог перейшов до оборони. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів", - написав Сирський.

Додамо, що, за словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, російські окупанти сьогодні контролюють більшу частину Бахмуту. Під контролем наших військових залишаються околиці на південно-західній частині населеного пункту й вхід в саме місто.

Наступальний потенціал ворога було зупинено, водночас окупанти збільшили кількість артилерійських снарядів. Зокрема росіяни продовжують перегрупування військ, замінюючи "вагнерівців" на регулярні війська. ЗСУ продовжують виконувати свої задачі на напрямку та ускладнювати плани ворогу.

Розвідники показали знищення ворога дронами на Бахмутському напрямку

Фото: ситуація на Бахмутському напрямку станом на 1 червня 02:24 (deepstatemap)

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