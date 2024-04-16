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Разведчики показали ликвидацию российского ЗРК "Стрела 10"

Украина, Вторник 16 апреля 2024 08:55
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Разведчики показали ликвидацию российского ЗРК "Стрела 10" Фото: Разведчики уничтожили российский ЗРК (armyinform.com.ua)
Автор: Александр Белоус

Бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины ликвидировали российский ЗРК "Стрела 10" на фронте. Уничтожение произошло в день войск противовоздушной обороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

По данным разведки, 14 апреля бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины на фронте обнаружили и нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Стрела 10".

Как отмечается в сообщении, в этот день вражеские зенитчики как раз праздновали день войск противовоздушной обороны России и получили должное поздравление.

"В результате атаки российская "стрела" больше не стреляет - комплекс обезврежен", - говорится в сообщении.

Уничтожение российского ПВО

Напомним, на прошлой неделе бойцы СБУ уничтожили на фронте партию российских систем ПВО. В частности, россияне лишились двух ЗРК "Бук" различных модификаций и одной станции обнаружения целей ЗРК "Бук", двух ЗРК "ТОР-М2", ЗРК "Стрела-10", ЗГРК "Тунгуска".

По данным Генштаба, украинские защитники за последние сутки ликвидировали еще 920 российских захватчиков. Общие потери армии противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 455340 солдат.

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