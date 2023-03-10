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Розвідники показали кадри рейду на окупованій території Херсонської області (відео)

Фото: розвідники влаштували рейд на територію окупованої Херсонської області (t me landforcesofukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники показали рейд на територію лівобережної частини Херсонської області. Наразі ця частина області залишається тимчасово окупованою російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"Лівобережна частина Херсонської області буде вільною! Ми повернемо кожен сантиметр своєї землі та звільнимо кожного нашого жителя! На відео херсонські розвідники проводять рейд на тимчасово окупованій території", - написав він.

Як повідомлялось, російські окупанти під час відступу з Херсона викрадали човни місцевих жителів. Нині їх використовують ДРГ супротивника.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти здійснили 79 обстрілів Херсонської області, випустивши 407 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Зокрема, по Херсону ворог вдарив 9 разів.

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