Разведчики показали кадры рейда на оккупированной территории Херсонской области (видео)

Украинские разведчики показали рейд на территорию левобережной части Херсонской области. Сейчас эта часть области остается временно оккупированной российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram .

"Левобережная часть Херсонской области будет свободной! Мы вернем каждый сантиметр своей земли и освободим каждого нашего жителя! На видео херсонские разведчики проводят рейд на временно оккупированной территории", - написал он.

Как сообщалось, российские оккупанты во время отступления из Херсона похищали лодки местных жителей. В настоящее время их используют ДРГ противника.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты совершили 79 обстрелов Херсонской области, выпустив 407 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". В частности, по Херсону враг ударил 9 раз.

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