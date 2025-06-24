Російські добровольці показали "дорогу смерті" окупантів у Запорізькій області (відео)

Що відомо про легіон "Свобода Росії"

Легіон "Свобода Росії" - це підрозділ у складі ЗСУ, сформований із росіян, які виступають проти режиму Путіна. Його створили у березні 2022 року, і він бере участь у боях на боці України, зокрема на Донеччині, Сумщині та Запоріжжі.

Бійці легіону також здійснювали рейди на територію РФ, включно з Бєлгородською областю. У ГУР підтверджують, що завдяки їхнім діям російські війська зазнають втрат, а ворожа логістика ускладнена.

Росія визнала легіон терористичною організацією, а його учасники проходять ретельну перевірку, перш ніж потрапити до лав ЗСУ. Мета легіону - не лише допомогти Україні перемогти, а й боротися за майбутнє без диктатури в самій Росії.

Нагадаємо, за останню добу, з 23 на 24 червня, росіяни втрати у боях проти України ще 1200 солдатів. Також ЗСУ знищили 21 артсистему та 100 одиниць автотехніки.

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