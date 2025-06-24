Российские добровольцы показали "дорогу смерти" оккупантов в Запорожской области (видео)

В Запорожской области российские добровольцы из Легиона "Свобода России" серьезно повредили одну из ключевых дорог, по которой войска РФ перебрасывали технику и боеприпасы. Речь идет о трассе вблизи поселка Нестерянка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
"Благодаря точным ударам бойцов подразделения ГУР "Легион "Свобода России" один из ключевых логистических участков противника в Запорожской области - дорога вблизи поселка Нестерянка - стала фактически непроходимой для вражеских сил", - говорится в сообщении разведчиков.
В ГУР отметили, что совместные действия Легиона "Свобода России" и Сил обороны Украины наносят регулярные потери оккупационным войскам РФ - как в технике, так и в личном составе. Благодаря ударам на одном из ключевых участков вблизи Нестерянки россияне теряют возможность продвижения вперед.
Интересно, что сами оккупанты в перехватах уже окрестили трассу в этой зоне "дорогой смерти".
В разведке также опубликовали видео с кадрами боевой работы легионеров.
Легион "Свобода России" - это подразделение в составе ВСУ, сформированное из россиян, выступающих против режима Путина. Его создали в марте 2022 года, и он участвует в боях на стороне Украины, в частности в Донецкой, Сумской и Запорожской областях.
Бойцы легиона также совершали рейды на территорию РФ, включая Белгородскую область. В ГУР подтверждают, что благодаря их действиям российские войска несут потери, а вражеская логистика затруднена.
Россия признала легион террористической организацией, а его участники проходят тщательную проверку, прежде чем попасть в ряды ВСУ. Цель легиона - не только помочь Украине победить, но и бороться за будущее без диктатуры в самой России.
Напомним, за последние сутки, с 23 на 24 июня, россияне потери в боях против Украины еще 1200 солдат. Также ВСУ уничтожили 21 артсистему и 100 единиц автотехники.
Подробнее о ситуации на фронте - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.