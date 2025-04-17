Розвідники двічі атакували дронами бригаду в Росії, причетну до обстрілу Сум, - джерела

Атаки дронів на Шую

Дрони другу добу поспіль атакують російську 112-й ракетну бригаду у Шуї Івановської області. Вона брала участь у нанесенні удару по Сумах 13 квітня.

Шуя знаходиться за 700 км від кордону України. Але, як кажуть аналітики, реальний маршрут польоту українських дронів вочевидь значно довший.

Бо необхідно обійти потужний район протиповітряної оборони Московської області та уразити цілі у так званому Центральному промисловому районі РФ, найбільш захищеному від повітряних атак і попри це українські дрони долітають до цілі.

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