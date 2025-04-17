Разведчики дважды атаковали дронами бригаду в России, причастную к обстрелу Сум, - источники

Источник сообщил, что украинская разведка применила ударные дроны "Лютый" для атаки по позициям россиян. По его словам, операция прошла успешно - все цели поражены.

Удар стал ответом на обстрел Сум в Вербное воскресенье, когда оккупанты снова ударили по городу. В результате атаки больше 30 людей погибли, около 100 были ранены.