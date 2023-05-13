Разведчикам передадут более сотни БПЛА Vector: чем они особенные

Украинским разведчикам передадут еще 105 беспилотников Vector в рамках контракта Минобороны с компанией-производителем БПЛА Quantum-Systems GmbH.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

"Это уже вторая партия дронов Vector для украинской армии, профинансированная правительством Федеративной Республики Германия. В августе 2022 года Украина заказала и получила 33 немецких БПЛА этой же модели, и они показали свою высокую эффективность на поле боя", - пишет пресс-служба.

Чем особен Vector?

для начала работы БПЛА достаточно двух минут;

в собранном виде БПЛА имеет размах крыла 2,8 метра, запускается с руки;

"Птичка" оборудована электрооптическим и инфракрасным сенсорами, что, со своей стороны, позволяет обнаруживать вражеские цели. Прочная конструкция беспилотника нивелирует влияние климатических факторов;

скорость до 72 км/ч, а продолжительность полета - 120 минут;

Vector способен в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции;

"Беспилотник оснащен расширенными возможностями искусственного интеллекта для анализа данных: встроенные алгоритмы позволяют автоматически идентифицировать объекты и сразу передавать критически важную разведывательную информацию на землю", - добавляет ГУР.