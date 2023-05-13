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Разведчикам передадут более сотни БПЛА Vector: чем они особенные

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Суббота 13 мая 2023 15:18
Разведчикам передадут более сотни БПЛА Vector: чем они особенные Фото: разведчикам передадут более сотни БПЛА Quantum-Systems GmbH (twitter.com/quantumdrones)
Автор: Сергей Пышкин

Украинским разведчикам передадут еще 105 беспилотников Vector в рамках контракта Минобороны с компанией-производителем БПЛА Quantum-Systems GmbH.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

"Это уже вторая партия дронов Vector для украинской армии, профинансированная правительством Федеративной Республики Германия. В августе 2022 года Украина заказала и получила 33 немецких БПЛА этой же модели, и они показали свою высокую эффективность на поле боя", - пишет пресс-служба.

Чем особен Vector?

  • для начала работы БПЛА достаточно двух минут;
  • в собранном виде БПЛА имеет размах крыла 2,8 метра, запускается с руки;
  • "Птичка" оборудована электрооптическим и инфракрасным сенсорами, что, со своей стороны, позволяет обнаруживать вражеские цели. Прочная конструкция беспилотника нивелирует влияние климатических факторов;
  • скорость до 72 км/ч, а продолжительность полета - 120 минут;
  • Vector способен в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции;

"Беспилотник оснащен расширенными возможностями искусственного интеллекта для анализа данных: встроенные алгоритмы позволяют автоматически идентифицировать объекты и сразу передавать критически важную разведывательную информацию на землю", - добавляет ГУР.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Бахмуте наши воины взяли в плен оккупанта благодаря ударному дрону.

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