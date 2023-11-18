Розвідник ГУР розкрив деталі рейдів в окупований Крим

Розвідник на псевдо "Лютий" розповів японським журналістам про місії у Криму, які відбулися 3 жовтня та 24 серпня 2023 року. Боєць на невеликому катері з побратимами прикривав ударну групу десанту. Перебуваючи на відстані 500-1000 метрів від західного кримського узбережжя, озброєні ПЗРК Stinger воїни очікували на ймовірні вертолітні атаки росіян.

Також розвідник зазначив, що

За словами учасників бойових рейдів, несподівані атаки України в Криму націлені на те, аби продовжувати психологічний тиск на російських окупантів, а також підвищити рівень підготовки воїнів до майбутнього звільнення півострова.

Зазначимо, що спецпідрозділ "Артан" Головного управління розвідки Міноборони налічує близько 1000 бійців.

Нагадаємо, що командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" давав інтерв'ю РБК-Україна, де розповів про деталі операцій ГУР.

Повернення контролю над "вишками Бойка"

11 вересня ГУР повідомило про повернення контролю над нафтовидобувними платформами біля берегів Криму у Чорному морі, які Росія захопила ще у 2015 році. Терористи застосовували конструкцію з початку повномасштабного вторгнення у військових цілях.

Більш детально про те, як українські військові змогли провести таку спецоперацію, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.