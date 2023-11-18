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Разведчик ГУР раскрыл детали рейдов в оккупированный Крым

Фото: разведчик Александр "Лютый" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики раскрыли детали операций в оккупированному Крыму. Бойцы считают, что рейды на полуостров являются подготовкой к его освобождению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью разведчика спецподразделения "Артан" ГУР Минобороны.

Разведчик на псевдо "Лютый" рассказал японским журналистам о состоявшихся 3 октября и 24 августа 2023 года миссиях в Крыму. Боец на небольшом катере с побратымами прикрывал ударную группу десанта. Находясь на расстоянии 500-1000 метров от западного крымского побережья, вооруженные ПЗРК Stinger воины ожидали вероятные атаки россиян.

Также разведчик отметил, что

По словам участников боевых рейдов, неожиданные атаки Украины в Крыму нацелены на то, чтобы продолжать психологическое давление на российских оккупантов, а также повысить уровень подготовки воинов к предстоящему освобождению полуострова.

Отметим, что спецподразделение "Артан" Главного управления разведки Минобороны насчитывает около 1000 бойцов.

Напомним, что командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" давал интервью РБК-Украина, где рассказал о деталях операций ГУР.

Возвращение контроля над "вышками Бойко"

11 сентября ГУР сообщило о возвращении контроля над нефтедобывающими платформами у берегов Крыма в Черном море, которые Россия захватила еще в 2015 году. Террористы применяли конструкцию с начала полномасштабного вторжения в военных целях.

Более подробно о том, как украинские военные смогли провести такую спецоперацию, можете узнать в материале РБК-Украина.

 

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