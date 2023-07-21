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У розвідки є дані про можливу підготовку нових заколотів у Росії, - Юсов

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П'ятниця 21 липня 2023 15:49
У розвідки є дані про можливу підготовку нових заколотів у Росії, - Юсов Фото: Андрій Юсов, представник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українська розвідка має дані про те, що в Росії можуть готувати нові заколоти після того, як бунт організував засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

У Юсова запитали, чи має розвідка інформація про плани організувати в Росії нові бунти.

"Так. Дані є. Але навіщо ми зараз ділитимемося цими даними? Ми ж розуміємо, що нас у тому числі і ФСБ може дивитися. І вони це із задоволенням записують. Давайте не полегшувати їм роботу", - зазначив представник ГУР.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у червні вирішив організувати бунт у Росії. Він намагався повалити міністра оборони Сергія Шойгу та голову Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Приводом для цього став нібито обстріл тилових таборів вагнерівців російською регулярною армією.

Пригожину з його найманцями вдалося взяти під контроль Ростов вже у перший день заколоту. "Вагнерівці" також захопили й військові об'єкти у районі міста. Після цього вони вирушили у бік Москви.

Бунт швидко завершився після того, як Пригожин поспілкувався із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Той дозволив йому разом з найманцями переміститися на територію РБ.

Більш детально про бунт можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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