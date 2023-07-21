У разведки есть данные о возможной подготовке новых мятежей в России, - Юсов

Украинская разведка обладает данными о том, что в России могут готовить новые мятежи после того, как бунт организовал основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

У Юсова спросили, есть ли у разведки информация о планах организовать в России новые бунты.

"Да. Данные есть. Но зачем мы сейчас будем делиться этими данными? Мы же понимаем, что нас в том числе и ФСБ может смотреть. И они это с удовольствием записывают. Давайте не облегчать им работу", - отметил представитель ГУР.

Бунт Пригожина

Напомним, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в июне решил организовать бунт в России. Он пытался свергнуть министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Предлогом для этого стал якобы обстрел тыловых лагерей "вагнеровцев" российской регулярной армией.

Пригожину с его наемниками удалось взять под контроль Ростов уже в первый день мятежа. "Вагнеровцы" также захватили и военные объекты в районе города. После этого они выдвинулись в сторону Москвы.

Бунт быстро завершился после того, как Пригожин пообщался с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тот разрешил ему вместе с наемниками переместиться на территорию РБ.

Более детально о бунте можете узнать в материале РБК-Украина.