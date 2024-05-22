Розвідки Британії та США мають докази, що Китай готує постачання зброї Росії

Позиція Китай щодо війни в Україні

З одного боку, Китай заявляє про свою нейтральну позицію щодо війни в Україні. З іншого боку, Пекін досі не засудив свого "партнера" Росію за повномасштабне вторгнення, а також не підтримав запроваджені Заходом санкції.

Ба більше, нещодавно глава КНР Сі Цзіньпін заявив, що Пекін підтримує "політичне рішення" війни в Україні.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання продукції подвійного призначення Росії. За його словами, китайські компанії поставляють до Росії товари, які можуть бути використані як у військових, так і у цивільних цілях.

Керівництво Китаю не сприймає такої критики. У Пекіні заявляють, що США нібито хочуть зробити КНР відповідальною за війну.

Китайська влада стверджує, що Пекін не бере участі в конфлікті і не надає Росії військової допомоги. Вона також підкреслює, що Китай має право на ведення торгівлі з будь-якими країнами, включно з Росією.

Пекін не бачить нічого поганого в допомозі військово-промисловому комплексу держави-агресора, що веде загарбницьку війну проти сусідньої держави.

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