Позиция Китай по войне в Украине

С одной стороны, Китай заявляет о своей нейтральной позиции в отношении войны в Украине. С другой стороны, Пекин до сих пор не осудил своего "партнера" Россию за полномасштабное вторжение, а также не поддержал введенные Западом санкции.

Более того, недавно глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает "политическое решение" войны в Украине.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике Китай за поставку продукции двойного назначения России. По его словам, китайские компании поставляют в Россию товары, которые могут быть использованы как в военных, так и в гражданских целях.

Руководство Китая не воспринимает подобную критику. В Пекине заявляют, что США якобы хотят сделать КНР ответственной за войну.

Китайские власти утверждают, что Пекин не участвует в конфликте и не оказывает России военной помощи. Они также подчеркивают, что Китай имеет право на ведение торговли с любыми странами, включая Россию.

Пекин не видит ничего плохого в помощи военно-промышленному комплексу государства-агрессора, ведущего захватническую войну против соседнего государства.

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