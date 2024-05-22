У разведок Британии и США есть доказательства, что Китай готовит поставки оружия России

У американской и британской разведок есть доказательства того, что Китай готовится к предоставлению России летальной помощи для использования в войне против Украины.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Летальная помощь сейчас или будет поступать из Китая в Россию и на Украину, и я считаю это значительным событием", - заявил он.
Шаппс не предоставил доказательств в поддержку своего утверждения.
"Мы должны быть обеспокоены этим, потому что в первые дни этой войны Китай хотел бы представить себя в качестве сдерживающего влияния на президента России Владимира Путина", - добавил он.
С одной стороны, Китай заявляет о своей нейтральной позиции в отношении войны в Украине. С другой стороны, Пекин до сих пор не осудил своего "партнера" Россию за полномасштабное вторжение, а также не поддержал введенные Западом санкции.
Более того, недавно глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает "политическое решение" войны в Украине.
Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике Китай за поставку продукции двойного назначения России. По его словам, китайские компании поставляют в Россию товары, которые могут быть использованы как в военных, так и в гражданских целях.
Руководство Китая не воспринимает подобную критику. В Пекине заявляют, что США якобы хотят сделать КНР ответственной за войну.
Китайские власти утверждают, что Пекин не участвует в конфликте и не оказывает России военной помощи. Они также подчеркивают, что Китай имеет право на ведение торговли с любыми странами, включая Россию.
Пекин не видит ничего плохого в помощи военно-промышленному комплексу государства-агрессора, ведущего захватническую войну против соседнего государства.
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