Розвідка знову зламала сервери окупаційної влади Криму: викрито листування Аксьонова

Українська розвідка знову отримала повний доступ до комп’ютерів та серверів самопроголошеної влади тимчасово окупованого Криму.

За даними джерел, в результаті операції вдалося здобути понад 100 Тб розвідувальних даних. Серед них - службове листування так званого "главы Крыма" Сергія Аксьонова, а також робоча документація і переписка між міністерствами та службами окупаційного "Уряду Криму".

"Серед отриманих даних є велика кількість документів про незаконне переміщення українських дітей з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей", - зазначило джерело.

Зокрема, йдеться про списки неповнолітніх, які були вивезені окупаційною владою на територію Криму та Росії. У документах містяться анкетні дані дітей, відомості про опікунів, місця проживання та навчання. Отримана інформація передана правоохоронним органам для розслідування воєнних злочинів.

Також українська розвідка отримала дані, що стосуються так званої "СВО". Це списки військовослужбовців РФ із персональними даними та інформацією про родичів, списки увʼязнених і загиблих, рішення про виплати так званих "гробових". У матеріалах також зафіксовані заяви "учасників сво" з проханнями надати їм земельні ділянки на території Криму.

Окремі документи свідчать про численні наради окупаційної влади та підтверджують дефіцит паливно-мастильних матеріалів після ударів по російських НПЗ.

"Це вже друге успішне проникнення на сервери окупаційної влади Криму за останні місяці", - повідомило джерело в ГУР.

Воно нагадало, що після попередньої операції до "гауляйтера Криму" Аксьонова та його підлеглих приїжджали представники ФСБ, щоб виявити "крота", однак їм це не вдалося.