Разведка снова взломала серверы оккупационной власти Крыма: разоблачена переписка Аксенова

Среда 24 сентября 2025 10:04
UA EN RU
Разведка снова взломала серверы оккупационной власти Крыма: разоблачена переписка Аксенова Иллюстративное фото: разведка снова взломала серверы оккупационных властей Крыма (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Украинская разведка снова получила полный доступ к компьютерам и серверам самопровозглашенной власти временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

По данным источников, в результате операции удалось получить более 100 Тб разведывательных данных. Среди них - служебная переписка так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова, а также рабочая документация и переписка между министерствами и службами оккупационного "Правительства Крыма".

"Среди полученных данных есть большое количество документов о незаконном перемещении украинских детей с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей", - отметил источник.

В частности, речь идет о списках несовершеннолетних, которые были вывезены оккупационными властями на территорию Крыма и России. В документах содержатся анкетные данные детей, сведения об опекунах, местах проживания и обучения. Полученная информация передана правоохранительным органам для расследования военных преступлений.

Также украинская разведка получила данные, касающиеся так называемой "СВО". Это списки военнослужащих РФ с персональными данными и информацией о родственниках, списки заключенных и погибших, решения о выплатах так называемых "гробовых". В материалах также зафиксированы заявления "участников сво" с просьбами предоставить им земельные участки на территории Крыма.

Отдельные документы свидетельствуют о многочисленных совещаниях оккупационных властей и подтверждают дефицит горюче-смазочных материалов после ударов по российским НПЗ.

"Это уже второе успешное проникновение на серверы оккупационных властей Крыма за последние месяцы", - сообщил источник в ГУР.

Он напомнил, что после предыдущей операции к "гауляйтеру Крыма" Аксенову и его подчиненным приезжали представители ФСБ, чтобы выявить "крота", однако им это не удалось.

Напомним, в июле этого года киберспециалисты Главного управления разведки Украины провели масштабную спецоперацию против оккупационных властей Крыма. Мощная DDoS-атака фактически парализовала информационные системы и сетевую инфраструктуру в Крыму.

Крым Сергей Аксенов ГУР Война в Украине
Новости
