Розвідка з'ясувала плани РФ, Україна готує протидію та контрзаходи, - Зеленський

Глава держави розповів про результати проведення Ставки, в межах якої визначили основні дефіцити і потреби для розвитку зброї, прискорення виробництва ударних засобів і нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів.

Президент наголосив, що ключовим питанням є фінансування, яке потрібне для Сил оборони і безпеки України на осінньо-зимовий період.

"Розвідки надали оновлену інформацію щодо планів Росії - готуємо протидію та наші асиметричні контрзаходи", - зазначив Зеленський.

"Далекобійні санкції" проти РФ

Він додав, що продовжується аналіз результатів "далекобійних санкцій" проти Росії, а також санкцій середньої дальності.

"Визначений план санкцій виконується, і оперативно корегуємо пріоритети так, щоб спроможності України на 100% відповідали необхідності досягти всіх цілей нашого плану санкцій", - заявив глава держави.

Президент також отримав доповідь від секретаря РНБО Ігоря Клименка щодо напрямків, які потребують додаткової уваги.

Крім того, була доповідь спецслужб про стан виконання точкових операцій щодо колаборантів на тимчасово окупованій території, зокрема у Севастополі, які беруть участь в обстрілах України.