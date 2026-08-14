Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский

Украинская разведка выяснила планы страны-агрессора и Украина уже готовит противодействие и контрмеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал о результатах проведения Ставки, в рамках которой определили основные дефициты и потребности для развития оружия, ускорения производства ударных средств и новых типов защитного оружия, в частности реактивных перехватчиков.
Президент подчеркнул, что ключевым вопросом является финансирование, необходимое для Сил обороны и безопасности Украины на осенне-зимний период.
"Разведки предоставили обновленную информацию о планах России - готовим противодействие и наши асимметричные контрмеры", - отметил Зеленский.
Он добавил, что продолжается анализ результатов "дальнобойных санкций" против России, а также санкций средней дальности.
"Определенный план санкций выполняется, и оперативно корректируем приоритеты так, чтобы возможности Украины на 100% соответствовали необходимости достичь всех целей нашего плана санкций", - заявил глава государства.
Президент также получил доклад от секретаря СНБО Игоря Клименко по поводу направлений, требующих дополнительного внимания.
Кроме того, был доклад спецслужб о состоянии выполнения точечных операций по коллаборантам на временно оккупированной территории, в частности в Севастополе, которые участвуют в обстрелах Украины.
Напомним, вчера украинский президент заявил, что большее вовлечение США поможет вернуть страну-агрессор к мирным переговорам.
По его словам, именно активная позиция Вашингтона является реальным способом склонить российское руководство к полноценному диалогу по завершению войны.