Розвідка про вибух на НПЗ у Самарській області: інцидент там був

Атаки на НПЗ в Росії

Як раніше зазначали в українських спецслужбах, Україна за останній час завдала ударів по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотників.

Британська розвідка заявила, що недавні атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів. При цьому, на думку Міноборони Британії, Росія навряд чи зможе захистити всі НПЗ від українських атак.

Нещодавно видання Financial Times повідомило, що США нібито закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Вашингтон побоюється, що удари по російських НПЗ можуть призвести до зростання світових цін на нафту та бензин.

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