Розвідка США знала усі плани Пригожина, але тримала їх у секреті, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними джерел у спецслужбах, розвіддані були настільки ретельно засекречені, що ними ділилися лише з обраними союзниками, наприклад, із високопоставленими британськими чиновниками.

Засекречені розвідувальні дані в США були доведені до відома лише найвищих чиновників адміністрації, а також членів "Банди восьми" у Конгресі, які мають доступ до найбільш секретних питань розвідки.

Секретність, що оточує ці розвіддані, була причиною того, що деякі високопоставлені європейські чиновники і навіть високопосадовці в уряді США були зненацька захоплені спробою бунту Пригожина.

Деякі офіційні особи НАТО висловили розчарування тим, що розвіддані не було передано їм. За даними американської розвідки, це могло призвести до компрометації надзвичайно секретних джерел та методів.

За словами чиновників, українським офіційним особам також не повідомили заздалегідь про ці розвіддані, насамперед через побоювання, що розмови між американськими та українськими офіційними особами можуть бути перехоплені супротивником.

Бунт Пригожина у РФ

Ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що його бойовики 23-24 червня здійснили похід на Москву, щоб "розібратися з беззаконням". Він розкритикував військове керівництво Росії, включаючи міністра оборони та армійських керівників.

Надвечір 24 червня Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт і похід на Москву.

Пізніше стало відомо, що Пригожин під час свого бунту наполягав на тому, щоб у переговорах брали участь "перші особи". З огляду на це Кремль звернувся за допомогою до самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка.

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.