Розвідка США спостерігає посилення дезінформації проти Зеленського, - CNN

Високопоставлений представник Адміністрації президента США Джо Байдена розповів, що Росія скористалася різними нещодавніми подіями, щоб розпалити критику проти Зеленського та його здатності керувати державою.

Джерело журналістів повідомило, що дезінформація проти президента України "однозначно посилюється".

У CNN уточнили, що росіяни для дезінформації проти Зеленського активно використовують недавній відхід українських військ з Авдіївки, а також рішення, що президентські вибори в Україні вирішили відкласти.

На цьому тлі у США більше стурбовані впливом таких дій Росії на країни за кордоном, ніж всередині України.

"Саме тому ми інформуємо про це наших союзників і партнерів. Ми хочемо переконатися, що подібна російська дезінформація не закріпиться в інших країнах, які можуть не зрозуміти: "О, звісно, вони не можуть провести вибори, бо перебувають у воєнному стані в результаті війни Росії", - розповів співрозмовник видання.