Разведка США наблюдает усиление дезинформации против Зеленского, - CNN

Высокопоставленный представитель Администрации президента США Джо Байдена рассказал изданию, что Россия воспользовалась различными недавними событиями, чтобы разжечь критику против Зеленского и его способности управлять государством.

Источник журналистов сообщил, что дезинформация против президента Украины "определенно усиливается".

В CNN уточнили, что россияне для дезинформации против Зеленского активно используют недавний отход украинских войск из Авдеевки, а также решение, что президентские выборы в Украине решили отложить.

На этом фоне в США больше обеспокоены влиянием таких действий России на страны за рубежом, чем внутри Украины.

"Именно поэтому мы информируем об этом наших союзников и партнеров. Мы хотим убедиться, что подобная российская дезинформация не закрепится в других странах, которые могут не понять: "О, конечно, они не могут провести выборы, потому что находятся в военном положении в результате войны России", - рассказал собеседник издания.