Джерела, ознайомлені з розвідувальними звітами США про інцидент, пов'язують його саме з російською владою.

Сліж зазначити, що низка німецьких ЗМІ теж пов'язує Росію з виявленим у аеропорту дроном, який був начинений вибухівкою.

Однак, як нагадує WSJ, міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добріндт поки не називав Росію серед можливих винуватців.

За його словами, розслідування має встановити, чи до інциденту були причетні іноземні держави, а саму НП він назвав "новим сценарієм загрози".

Інцидент в аеропорту Лейпцига

Роботу аеропорту Лейпцига тимчасово призупиняли в ніч на 5 серпня після виявлення підозрілого предмета біля українського літака, яким виявився дрон.

До безпілотника, який лежав лише за кілька метрів від Ан-124, був прикріплений пакет із вибухівкою, імовірно - пластичною речовиною Semtex. Співробітники федеральної поліції класифікували об'єкт як можливий саморобний вибуховий пристрій.

Знайдений тип вибухівки - Semtex - розробили в Чехословаччині в 1960-х роках, його використовують у військових цілях та для знесення будівель.

За даними органів безпеки ФРН, вибухівка не спрацювала лише через несправність детонатора, який згодом вилучив саперний підрозділ.