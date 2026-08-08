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Разведка США связала с Россией дрон в Лейпциге возле украинского самолета, - WSJ

00:08 08.08.2026 Сб
2 мин
Американские разведывательные данные указывают на то, что найденный дрон принадлежит РФ
aimg Юлия Маловичко
Фото: самолет "Антонов" в аэропорту (из открытых источников)

Американская разведка связала с Россией инцидент в аэропорту Лейпциг-Галле в Германии, когда возле украинского самолета Ан-124 обнаружили дрон со взрывчаткой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом
сообщили анонимные американские чиновники The Wall Street Journal.

Источники, ознакомленные с разведывательными отчетами США об инциденте, связывают его именно с российскими властями.

Следует отметить, что ряд немецких СМИ тоже связывает Россию с обнаруженным в аэропорту дроном, начиненным взрывчаткой.

Однако, как напоминает WSJ, министр внутренних дел Германии Александр Добриндт пока не называл Россию среди возможных виновников.

По его словам, расследование должно установить, причастны ли к инциденту иностранные государства, а само ЧП он назвал "новым сценарием угрозы".

Инцидент в аэропорту Лейпцига

Работу аэропорта Лейпцига временно приостанавливали в ночь на 5 августа после обнаружения подозрительного предмета у украинского самолета, которым оказался дрон.

К беспилотнику, который лежал всего в нескольких метрах от Ан-124, был прикреплен пакет со взрывчаткой , вероятно – пластическим веществом Semtex. Сотрудники федеральной полиции классифицировали объект как возможное самодельное взрывное устройство.

Найденный тип взрывчатки – Semtex – разработали в Чехословакии в 1960-х годах, его используют в военных целях и для сноса зданий.

По данным органов безопасности ФРГ, взрывчатка не сработала только из-за неисправности детонатора, впоследствии изъявшего саперное подразделение.

Аэропорт Лейпциг/Галле авиакомпания "Антонов" регулярно использует в качестве базы для своих грузовых самолетов.

Изначально предполагалось, что в самолете были боеприпасы, однако позже эту версию опровергли.

РБК-Украина писала о нескольких версиях следствия насчет о того, как дрон со взрывчаткой оказался на земле неподалеку от самолета Ан-124.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЛейпцигДрони