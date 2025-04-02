Розвідка попередила про спроби Кремля "підірвати" Україну зсередини

Українська розвідка зафіксувала, що Російська Федерація перейшла у гостру фазу поширення дезінформації щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Як зазначають у розвідці, головна мета такої діяльності росіян - ліквідувати українську державність не на полі бою, а в "головах людей". Мова про делегітимізацію української влади, знецінення демократичних інституцій та нав’язування зовнішнього політичного сценарію з ознаками контрольованої капітуляції.
Цю операцію проводять низка російських спецслужб - ФСБ, СВР, ГУ ГШ, а керує ними адміністрація російського диктатора Володимира Путіна.
Під виглядом "миротворчих ініціатив" і "аналітичного дискурсу" українському та міжнародному суспільству нав’язується думка про:
Такі наративи є не просто дезінформацією, а елементом спецоперації з примусу України до політичної капітуляції під виглядом «мирного врегулювання».
Операція проводиться через деякі західні або "нейтральні" медіа, які виступають як проксі для російських тез.
Серед них:
Також у пропаганді допомагають анонімні Telegram-канали, які видають себе за "інсайдерів" у ЗСУ чи політичному керівництві. Також через координовану хвилю відео в TikTok і YouTube з наративами "Захід більше не підтримує Україну", "нас обманули", "потрібні зміни у владі", а також "час для зміни", "потрібен інший уряд для миру".
Росіяни поширюють матеріали деструктивного характеру з однаковими тезами з підключенням бот-мереж та акаунтів, пов’язаних із проросійськими структурами в Європі та Латинській Америці.
"Ці дії супроводжуються інфільтрацією кремлівських наративів у структури впливу країн-партнерів України, зокрема через організацію публічних "дискусій" на теми легітимності влади, перспектив переговорів без участі України та нібито "втрати довіри" до Києва", - пишуть у розвідці.
Раніше ми писали про те, що правоохоронці затримали російських агентів-підпалювачів, що діяли одразу в трьох областях України.
Окрім цього російському співаку Ярославу Дронову, більш відомому під сценічним псевдонімом Shaman, було повідомлено про підозру через публічну підтримку та пропаганду повномасштабної війни проти України.
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