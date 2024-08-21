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Розвідка показала відео, як нищить ворожі укріплення на лінії фронту

Середа 21 серпня 2024 19:01
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Розвідка показала відео, як нищить ворожі укріплення на лінії фронту Ілюстративне фото: розвідка показала відео, як нищить ворожі укріплення на лінії фронту (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські розвідники за допомогою FPV-дронів продовжують знищувати позиції російської армії вздовж всієї лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.

Як розповіли у розвідці, завдяки безпілотникам на фронті виявляються позиції росіян та їх озброєння. Потім українські військові за допомогою FPV-дронів та мінометів влучають у визначену ціль.

"Філігранна точність - розвідники на фронті нищать росіян та трощать їхні укріплення", - підписано відео.

Ситуація на полі бою

Російська армія продовжує штурми на фронті. Наразі найгарячішим напрямком залишається місто Покровськ, там росіяни підійшли на 11 кілометрів до населеного пункту.

Зокрема, за минулу добу росіяни втратили на фронті 1210 солдатів, чотири танки, дві системи ППО, 21 ББМ, 60 артилерійських систем та іншу техніку.

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