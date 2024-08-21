Росіяни втратили 1210 солдатів, дві системи ППО і 21 ББМ за добу: дані Генштабу
За останню добу з 20 на 21 серпня росіяни втратили на фронті 1210 солдатів, дві системи ППО і 60 артилерійських установок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 603 010 (+1210) осіб ліквідовано;
- танків - 8522 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 16 542 (+21) од.;
- артилерійських систем - 17 216 (+60) од.;
- РСЗВ - 1166 од.;
- засоби ППО - 928 (+2) од.;
- літаків - 367 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 902 (+38) од.;
- крилатих ракет - 2442 (+4) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 23 221 (+79) од.;
- спеціальної техніки - 2887 (+2) од.
Нагадаємо, аналітики ISW не виключають, що росіяни можуть зменшити темпи наближення до Покровська у Донецькій області.
Зокрема, це може статися через те, що армія РФ перекинула до Курської області частину дивізії з Донбасу.
З вечора вівторка Україна перебуває під масштабною атакою ударними безпілотниками. В багатьох областях атака триває досі. У Києві тривогу оголошували чотири рази за ніч.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.