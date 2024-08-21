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Разведка показала видео, как уничтожает вражеские укрепления на линии фронта

Среда 21 августа 2024 19:01
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Разведка показала видео, как уничтожает вражеские укрепления на линии фронта Иллюстративное фото: разведка показала видео, как уничтожает вражеские укрепления на линии фронта (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские разведчики с помощью FPV-дронов продолжают уничтожать позиции российской армии вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

Как рассказали в разведке, благодаря беспилотникам на фронте оказываются позиции россиян и их вооружение. Затем украинские военные с помощью FPV-дронов и минометов попадают в определенную цель.

"Филигранная точность - разведчики на фронте уничтожают россиян и крушат их укрепления", - подписано видео.

Ситуация на поле боя

Российская армия продолжает штурмы на фронте. Сейчас самым горячим направлением остается город Покровск, там россияне подошли на 11 километров к населенному пункту.

В частности, за минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1210 солдат, четыре танка, две системы ПВО, 21 ББМ, 60 артиллерийских систем и другую технику.

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