Разведка показала видео, как уничтожает вражеские укрепления на линии фронта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

Как рассказали в разведке, благодаря беспилотникам на фронте оказываются позиции россиян и их вооружение. Затем украинские военные с помощью FPV-дронов и минометов попадают в определенную цель.

"Филигранная точность - разведчики на фронте уничтожают россиян и крушат их укрепления", - подписано видео.

Ситуация на поле боя

Российская армия продолжает штурмы на фронте. Сейчас самым горячим направлением остается город Покровск, там россияне подошли на 11 километров к населенному пункту.

В частности, за минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1210 солдат, четыре танка, две системы ПВО, 21 ББМ, 60 артиллерийских систем и другую технику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.