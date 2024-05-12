Розвідка Південної Кореї розглядає ймовірне постачання КНДР зброї Росії

Зауваження Національної розвідувальної служби (NIS) Південної Кореї було зроблено у відповідь на нещодавнє повідомлення місцевого ЗМІ про те, що 122-мм артилерійські снаряди, виготовлені на Півночі в 1970-х роках, здається, були серед озброєнь, які Росія використовувала у своїй війні проти Києва.

"NIS детально аналізує відповідні обставини, а також продовжує відстежувати загальну військову співпрацю між Північною Кореєю та Росією", - заявили в розвідці.

Міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік також підрахував, що Північна Корея відправила в Росію близько 6700 контейнерів після саміту між їхніми лідерами у вересні, яких достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів снарядів калібру 152 мм або 500 000 снарядів калібру 122 мм артилерійські снаряди.

NIS також заявив, що уважно стежить за можливістю незаконного постачання частин ракет до Північної Кореї на тлі побоювання, що вони можуть закуповувати такі частини для розробки нової зброї.